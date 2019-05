Dresden, 19.06.2019: Morals & Machines 2019

Morals & Machines 2019 – Kann KI die Menschheit retten?

Bahnbrechende Technologien wie künstliche Intelligenz und Genmanipulation werden zunehmend in unseren Alltag integriert und die Zukunftsmöglichkeiten der Menschheit scheinen unbegrenzt zu sein. Doch was bedeutet das für unsere Spezies?

Nach dem imposanten Auftakt von „Morals & Machines“ in 2018, führt uns die Reise in unsere Welt von übermorgen dieses Jahr in die geschichtsträchtige Frauenkirche in Dresden, um gemeinsam mit Zukunftsforschern, Wirtschaftspionieren, Politikern und Gesellschaftsexperten herauszufinden, wie Mensch und Maschine in Einklang koexistieren – und dadurch sogar zwischen Menschen Brücken bauen können.

Informationen zum diesjährigen Programm und einen Rückblick 2018 gibt es unter www.morals-machines.com.