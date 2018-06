Düsseldorf, 04.07.2018: Im Gespräch mit Julia Stoschek

Julia Stoschek ist eine der angesehensten Sammlerinnen für zeitgenössische Kunst, wurde jüngst mit dem Art-Cologne-Preis ausgezeichnet und stammt aus der Dynastie des Coburger Autozulieferers Brose. Für Stoschek ist medienbasierte Kunst ein Sprachrohr ihrer Generation, die politisch, nonkonform, hochaktuell und manchmal auch unbequem ist. Zu Gast in der Julia Stoschek Collection in Düsseldorf diskutiert Handelsblatt-Editor Hans-Jürgen Jakobs mit der Kunstexpertin über Medienkunst als Speerspitze der Digitalisierung, die gesellschaftliche Relevanz von Kunst – und die Kunst des Sammelns. Seien Sie am 4. Juli 2018 dabei und erleben Sie im Anschluss an das Gespräch die Jubiläumsausstellung „Generation Loss“ bei einer exklusiven Führung.