Düsseldorf, 04.07.2019: Supermaster-Verleihung

Knapp 138.000 Studentinnen und Studenten haben im letzten Jahr ihren Master an deutschen Hochschulen gemacht.

Die meisten Masterarbeiten verschwinden nach dem Abschluss jedoch in der Versenkung. Das möchten wir mit der

Auszeichnung zum Supermaster ändern: Gemeinsam mit einer hochkarätig besetzten Jury haben wir die besten Masterarbeiten der DACH-Region ausgewählt und zehn Finalisten gekürt.

Diese werden wir Ihnen bei der Preisverleihung am 4. Juli bei uns im Verlagshaus persönlich vorstellen und den oder die Gewinnerin bekannt geben. Freuen Sie sich außerdem auf einen spannenden Impulsvortrag, erfrischende Drinks und BBQ – sowie einen grandiosen Ausblick über die Dächer von Düsseldorf.