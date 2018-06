Düsseldorf, 04.10.2018: Meet&Greet – Ressort Innovation & Digitales

Im Ressort Innovation & Digitales spüren die Redakteure der Frage nach, wie neue Technologien unsere Wirtschaft, aber auch unsere Gesellschaft verändern. Geleitet wird das siebenköpfige Team von Varinia Bernau. Grundsätzlich gilt: Wer eine Geschichte entdeckt, der schreibt sie auf. Aber natürlich hat jeder ein paar Themen, die ihm oder ihr am Herzen liegen: Andreas Menn macht dabei regelmäßig Besuch bei Robotern – sei es in der Fabrik oder auf dem Weinberg. Stefan Hajek beobachtet den Wandel der Autoindustrie und all den Akteuren, die diese ergänzen, wenn Fahrzeuge elektrisch angetrieben werden oder gar selbstständig fahren. Thomas Kuhn ist unser Mann für die Sicherheit im Cyberraum. Thomas Stölzel der fürs Start-up der Woche. Und Michael Kroker kümmert sich vor allem um das milliardenschwere Geschäft zwischen den großen IT-Unternehmen, von dem Verbraucher wenig mitbekommen – etwa bei SAP, IBM oder Microsoft. Dass Ressort kümmert sich nicht nur um eine zumeist sechs Seiten starke Strecke in jeder Ausgabe der WiWo, sondern auch um Newsletter, interaktive Grafiken und Konferenzen, mit denen wir unseren Lesern das facettenreiche Feld der Digitalisierung nahebringen wollen. Treffen Sie Varinia Bernau, Ressortleiterin Innovation & Digitales, und stellen Sie Ihre persönlichen Fragen.