Düsseldorf, 18.09.2019: #IamRemarkable

Die Handelsblatt Media Group und die Google Zukunftswerkstatt starten eine Partnerschaft zur digitalen Weiterbildung in Deutschland. Im Rahmen der Kooperation kommt die Google Zukunftswerkstatt, die Bildungsinitiative von Google in Deutschland, im Herbst erstmals nach Düsseldorf. Vom 9. bis 20. September und vom 4. bis 15. November 2019 werden ganztägig kostenlose Workshops in der Zentrale der Handelsblatt Media Group angeboten. Auf dem Stundenplan stehen neben Inhalten zu Onlinemarketing auch Innovationstechniken und Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung; Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Zwei weitere Trainingswochen sind im Frühjahr 2020 ebenfalls in Düsseldorf geplant. Insgesamt sollen mit den Trainings rund 3.000 Menschen erreicht werden.