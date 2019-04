Düsseldorf, 20.05.19 Embrace Europe

Brexit, Handelsstreit, Populismus – die Überforderung und Unsicherheit Europas macht die anstehende Europawahl im Mai zur Schicksalswahl. Zeit uns bewusst zu machen, was die Europäische Union für uns bedeutet. Denn auf der Welt gibt es kaum einen besseren Ort zum Leben. Nirgendwo leben so viele unterschiedliche Nationen so friedlich, so demokratisch und so sicher zusammen wie in Europa. Die EU schützt die Daten ihrer Bürger wie kein anderes Land, sie schafft es, regionale Besonderheiten zu bewahren und gleichzeitig die Offenheit zwischen den Ländern zu fördern.