Düsseldorf, 26.11.2018 Autorengespräch mit Sigmar Gabriel

In seinem Buch Zeitenwende in der Weltpolitik: Mehr Verantwortung in ungewissen Zeiten beschreibt der langjährige SPD-Vorsitzende und Wirtschafts- sowie Außenminister Sigmar Gabriel das Dilemma, vor dem wir Deutschen stehen: Was wollen und können wir bewahren und was müssen wir aktiv selbst verändern, damit das Bewährte auch wirklich erhalten bleiben kann?