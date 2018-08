Düsseldorf, 28.08.2018 ARTPIQ Summerhouse

Die junge Kunst-Elite kommt diesen Sommer nach Düsseldorf. ARTPIQ, die Online-Kunstplattform, startet offiziell ihre Summerhouse 2018 Residenz, um talentierte, aufstrebende Künstler aus aller Welt zu feiern. Für drei Wochen werden sechs Künstler zurückgezogen auf einem Hof am Rande von Düsseldorf leben und arbeiten. Die teilnehmenden Künstler sind Sin Park, Bislacchi, Millie Kelly, Billy Parker, Goia Mujalli und Ellie Walker.

Am Ende der dreiwöchigen Residenz, werden die neu-geschaffenen Werke im Rahmen einer Vernissage in Düsseldorf ausgestellt, die von Julia Ritterskamp co-kuratiert wird. Die Ausstellung soll der Öffentlichkeit die Chance geben, die neuesten Kunsttrends sowohl zu sehen, als auch zu sammeln. Das Leitthema der diesjährigen Residenz ist Wasser - ein Gegenstand, der wesentlich mit der aktuellen Problematik von Wasserknappheit und Klimawandel zusammenhängt.