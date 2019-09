Düsseldorf, 9.10.2019: US-Sanktionen in Zeiten globaler Handelskriege

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat ihre Sanktionsprogramme weiter verschärft: mit neuen Russland-Sanktionen, dem Druck auf Unternehmen in der EU, das Iran-Embargo der USA zu befolgen, und mit der Listung von Huawei auf der „schwarzen Liste“. In Zeiten parallel geführter globaler Handelskriege und daraus resultierenden weiteren Unsicherheiten befinden sich Unternehmen in Deutschland häufig zwischen den Stühlen.