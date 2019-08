Frankfurt, 04.09.2019: auxmoney START-UP PITCHES

Die Idee: In Kooperation mit auxmoney bringen wir etablierte Häuser und Start-ups zusammen: An nur einem Tag stellen sich im Rahmen von Pitches 24 innovative Start-ups aus den Bereichen Fintech, Insurtech und Legaltech/Regtech vor. Banken und Versicherungen erfahren auf diese Weise in kürzester Zeit, welche innovativen Lösungen es gibt und können direkt auf die Start-ups zugehen.