Frankfurt, 10.10.2018 Cocktail Workshop mit NCL

Piña Colada, Caipirinha oder Cosmopolitan – Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das hören? Urlaub? Sonne? Strand? Cocktails sind längst keine reinen Bar-Getränke mehr, sondern haben sich als Synonym für die schönsten Wochen des Jahres etabliert. Da wundert es nicht, dass Razvan Dorel Cordea, da arbeitet, wo andere Urlaub machen: auf einem Kreuzfahrtschiff der internationalen Reederei Norwegian Cruise Line. Der Finalist bei dem alljährlichen „Diageo World Class Bartender of the Year“-Wettbewerb – den Oscars der internationalen Bar-Szene – zeigt uns bei einem gemeinsamen Cocktail-Workshop worauf es beim Mixen ankommt und teilt einige seiner Geheimrezepte mit uns.