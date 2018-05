Frankfurt am Main, 14.06.2018: Frische Perspektiven auf den Kapitalmarkt – Junge Fondsmanager im Gespräch

Kann man jungen Fondsmanagern trauen? Üblicherweise erklären ältere Herren Anlegern die Aktien- und Anleihewelten. Aber drei Fondsmanager beweisen, dass sie auch in jungen Jahren viel vom Geschäft verstehen. WirtschaftsWoche-Redakteurin Heike Schwerdtfeger begrüßt Fondsmanager, die noch keine 40 Jahre alt sind, aber schon Milliarden verwalten. Wie kamen sie zu dem Job? Was begeistert sie? Wie wichtig ist Erfahrung bei der Geldanlage und wem trauen sie als Ratgeber? Seien Sie dabei, wenn die Experten Einblicke in die Strategien ihrer Fonds geben und die Aussichten an den Aktien- und Anleihemärkten für das zweite Halbjahr 2018 bewerten.