Hamburg, 09.12.2019 Vom Start-up zum Wachstumstreiber

Vor fünf Jahren hat Tarek Müller den Mode Online Shop About You mitgegründet. Mittlerweile ist das Fashion- und Tech-Unternehmen über eine Milliarde Euro wert und zählt als Hamburgs erstes Unicorn. Und nun? Wie steuert man Wachstum? Wie wird man präziser, ohne die alte Agilität zu verlieren? Was bringt die Zukunft dem E-Commerce generell? Und welche wertvollen Tipps hat Tarek Müller als erfolgreicher Gründer sowie Geschäftsführer für Sie und wo sieht er sich selbst in 20 Jahren? Das alles will Thomas Tuma, stellvertretender Chefredakteur des Handelsblattes, mit Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO von About You, besprechen. Seien Sie live dabei und stellen auch Sie Ihre Fragen, um beruflich erfolgreich zu bleiben.