Innovationspreis 2019 So innovativ ist die deutsche Wirtschaft

Inzwischen fertigt Seefront eigene Displays mit Bildschirmdiagonalen von 23 und 32 Zoll. „Wir produzieren diese 3D-Bildschirme für Industriekunden in Serie“, sagt Großmann, noch immer Seefront-Chef. Bis heute hat das Unternehmen eine vierstellige Zahl an Geräten verkauft und damit im vergangenen Jahr knapp sieben Millionen Euro umgesetzt.



Und manch eine Erfolgsgeschichte, die bei einem der Ausgezeichneten begann, setzt sich inzwischen anderswo fort: Der Handelskonzern Otto beispielsweise erhielt im Jahr 2014 den Innovationspreis in der Kategorie Großunternehmen für ein breit angelegtes Big-Data-Projekt, das die Analyse von Kundendaten in Echtzeit ermöglichte. Die Technologie berechnete für jeden einzelnen Artikel im Sortiment des Versandhändlers tagesaktuell die Verkaufsprognosen der kommenden Monate. Und konnte so beispielsweise recht genau vorhersagen, dass bei Sonnenschein in zwei Wochen der Absatz eines bestimmten Sommerkleids steigen wird.