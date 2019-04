Innovationspreis-Sieger: Mittelstand: Celonis – Röntgengerät für die IT

Etwa zwei Jahre lang bastelten die drei Gründer an ihrer ersten Software. Sie kommt heute aus der Cloud. So lassen sich die Tools ohne viel Aufwand auf beliebige IT-Systeme aufsetzen. Dort helfen sie dann, Daten zu sammeln und zu analysieren, Geschäftsprozesse zu veranschaulichen – und Engpässe oder sonstige Probleme, etwa in der Logistikkette von Siemens, rechtzeitig zu erkennen. Celonis stellt Firmen „eine Art Röntgengerät für die IT“ zur Verfügung, sagt Nominacher.