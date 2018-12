Mannheim, 16.05.2019 IT meets Art

Es gibt wohl kaum einen geeigneteren Ort und kaum ein passenderes Museumskonzept für die von der PTA GmbH ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe IT meets ART als die Kunsthalle Mannheim. Unter dem Motto „Kunst für alle“ vor über hundert Jahren eröffnet, verbindet die Kunsthalle Mannheim heute klassische Ausstellungskonzepte mit innovativen digitalen Angeboten, wie zum Beispiel Virtual und Augmented Reality. „Virtuelle und reale Museumswelten durchdringen sich wechselseitig“, beschreibt die Kunsthalle die Auswirkungen ihrer digitalen Strategie. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, Sie im Jubiläumsjahr der PTA GmbH zu dieser außergewöhnlichen IT meets ART in die Kunsthalle Mannheim einzuladen. Erleben Sie exzellente Vorträge und eine exklusive Museumsführung. Neben Ihrem Kunst- und IT-Interesse möchten wir Ihnen noch einen weiteren Anlass geben, uns auf der IT meets ART in Mannheim zu besuchen: Die PTA GmbH wird 50 Jahre alt und das möchten wir gerne mit Ihnen feiern!

In hochkarätig besetzten Vorträgen nehmen wir Sie mit auf eine Reise von den Anfängen der Digitalisierung bis in die Zukunft. Moderiert wird die Veranstaltung von Leá Steinacker, CIO der WirtschaftsWoche. Bei Interesse können Sie vorab an einer exklusiven Führung durch die Kunsthalle Mannheim teilnehmen.