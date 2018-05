München, 12.06.2018: Grappa-Tasting mit Nonino

Grappa ist der älteste und traditionellste Branntwein Norditaliens und wird nach dem Keltern aus dem festen Teil der Trauben, dem Trester, destilliert. Bei Nonino werden grundsätzlich alle Trester, die noch reich an Most sind, in den kleinen Brennblasen eigenhändig gebrannt. Mit ihnen erzeugen die Brennmeister weiche und reine Grappe, die alle Aromen der Rebe bewahren. Unermüdliche Leidenschaft und Innovationsfreude haben Nonino an die absolute Spitze unter den Destillerien gebracht. Freuen Sie sich auf einen Degustationsabend der besonderen Art: Giannola und Antonella Nonino führen Sie persönlich in die Geheimnisse des Traditionsunternehmens und die Kunst der Nonino-Mixologie ein.