Weil am Rhein, 20.08.2018 Design Thinking Workshop

Wie bringen wir unsere Unternehmen und Mitarbeiter in die Zukunft? Wie wird sich die Arbeitswelt in unseren Unternehmen entwickeln? Wie können durchdachte Generationenstrategien einen nachweislichen Erfolgsbeitrag leiten? Nehmen Sie die Zukunft Ihres Unternehmens in die Hand. Im inspirierenden Umfeld des imposanten Vitra Campus in Weil am Rhein erarbeiten Sie gemeinsam mit Unternehmern im interaktiven Workshop die Auswirkungen des gesellschaftlichen Transformationsprozesses und erhalten konkrete Handlungsanweisungen für die Zukunft.