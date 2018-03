Verband: Ost-Sparkassen dämpfen Hoffnung auf Ausschüttungen

Berlin Die 45 ostdeutschen Sparkassen stimmen Kommunen und Zweckverbände auf schlechtere Zeiten ein. „Ausschüttungen an die Träger werden wegen der gestiegenen Anforderungen an die Kapitalquoten schwerer zu realisieren sein“, sagte der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbands (OSV), Michael Ermrich, am Dienstag bei Vorlage der der Bilanzzahlen.