 Verbilligte Laptops für Männer: Valentinstag bei HSBC - Frauen dürften Staubsaugermodell wählen

London/FrankfurtEine Aktion zum Valentinstag hat bei der Großbank HSBC für Kopfschütteln gesorgt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag von einem Insider erfuhr, wurden den männlichen Beschäftigten verbilligte Laptops, Kameras und kabellose Kopfhörersets angeboten, während die Mitarbeiterinnen unter mehreren Staubsaugermodellen und Küchengeräten wählen konnten. Das Angebot eines externen Dienstleisters richtete sich speziell an Mitarbeiter der britischen Bank im Hongkong. Dort und in der Zentrale in London sorgte die Aktion für heftige Kritik.