Verbraucherpreise: Britische Inflationsrate zieht an

Im Februar hatte die britische Inflationsrate noch bei 0,4 Prozent gelegen - im März sind die Verbraucherpreise wegen teurerer Kraftstoffe und Kleidung in Großbritannien jedoch stärker gestiegen: Sie legten um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt am Mittwoch in London mitteilte. Preisdämpfend wirkte die Entwicklung bei Lebensmitteln, die weniger kosteten als ein Jahr zuvor.