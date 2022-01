Verbraucherpreise Bundesbank warnt: Inflation auch zu Jahresbeginn „außerordentlich hoch“

Die vorläufigen BIP-Daten für das vierte Quartal werden am Freitag veröffentlicht. Das Statistische Bundesamt hatte in einer ersten groben Schätzung einen Rückgang um 0,5 bis 1,0 Prozent veranschlagt. Von Reuters befragte Ökonomen erwarten jedoch nur ein Minus von 0,3 Prozent.



