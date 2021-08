Verbraucherpreise: Deutsche Inflation bei 3,8 Prozent – Höchster Wert seit 1993

Die Preise für Nahrungsmittel zogen um 4,3 Prozent. Merklich teurer wurden zum Beispiel Gemüse (plus 7,2 Prozent) sowie Speisefette und Speiseöle (plus 6,9). Darüber hinaus verteuerten sich auch Bekleidungsartikel (plus 6,2 Prozent) und Fahrzeuge (plus 5,2) sowie Möbel und Leuchten (plus 4,0) deutlich.