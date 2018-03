Verbraucherpreise: Deutsche Inflation steigt im März auf 1,6 Prozent

WiesbadenDie Inflation in Deutschland ist im März leicht gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt 1,6 Prozent über dem Niveau vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Berechnungen am Donnerstag mitteilte. Im Februar betrug die Jahresteuerung noch 1,4 Prozent. Vor allem teurere Nahrungsmittel und höhere Kosten für Pauschalreisen sorgten nun für einen leichten Preisschub. Lebensmittel verteuerten sich um 2,9 Prozent, und Energie kostete im Schnitt 0,5 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Die Analysten von Oxford Economics sprachen von einer positiven Preisentwicklung in Deutschland. "Wir erwarten, dass die Inflation bis Jahresende näher in Richtung zwei Prozent steigt." Ähnlich sieht das auch der Chefvolkswirt der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Jörg Zeuner. „Die Inflation hat im März die Talsohle für dieses Jahr durchschritten,“ glaubt er.