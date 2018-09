Verbraucherpreise: Euro-Inflationsrate im August auf Idealniveau der EZB

FrankfurtDie Inflation in der Euro-Zone ist im August leicht zurückgegangen. Die Verbraucherpreise lagen in den 19 Ländern des Währungsraums um durchschnittlich 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistikamt Eurostat am Montag ihre vorläufigen Berechnungen bestätigte. Im Juli hatten die Teuerungsrate noch 2,1 Prozent betragen. Die Europäische Zentralbank sieht mittelfristig Werte von knapp zwei Prozent als ideal für die Konjunktur im Euro-Raum an.