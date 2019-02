 Verbraucherpreise: EZB-Ziel verfehlt – Inflation in Euro-Zone fällt auf 1,4 Prozent

BerlinAngesichts bröckelnder Ölpreise ist die Inflationsrate in der Euro-Zone weiter unter die Zielmarke der EZB gerutscht. Die Verbraucherpreise legten im Januar nur noch um 1,4 Prozent zum Vorjahrsmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Im Dezember war noch ein Plus von revidiert 1,5 Prozent erreicht worden. Zu Jahresbeginn verteuerte sich Energie um 2,7 Prozent. Allerdings war der Anstieg im Dezember mit damals 5,5 Prozent weit stärker.