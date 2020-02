Verbraucherpreise im Januar: Energie treibt Inflation auf höchsten Wert seit einem halben Jahr

Die deutschen Verbraucherpreise sind im Januar wegen höherer Energiekosten so stark gestiegen wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Im Schnitt lagen sie 1,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, bestätigte das Statistische Bundesamt am Donnerstag eine frühere Schätzung. Im Dezember 2019 betrug die Inflationsrate noch 1,5 Prozent, im November 1,1 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt für die Euro-Zone einen Wert von knapp zwei Prozent an, den sie als ideal für die Konjunktur erachtet. Im Gesamtjahr 2019 blieb Deutschland mit 1,4 Prozent weit hinter dem Ziel zurück.