Verbraucherpreise: Inflation auf niedrigstem Stand seit Januar 2015

Die gesenkte Mehrwertsteuer und fallende Energiekosten drücken die Inflationsrate in Deutschland auf den tiefsten Stand seit fast sechs Jahren. Die Verbraucherpreise sanken im November um 0,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag erklärte und damit eine frühere Schätzung bestätigte. „Zuletzt wurde im Januar 2015 eine so niedrige Inflationsrate beobachtet“, hieß es dazu. Der Preisrückgang hat sich damit leicht verstärkt: Im September lag die Jahresteuerung bei minus 0,2 Prozent.