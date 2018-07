Verbraucherpreise: Inflation im Euro-Raum steigt über EZB-Zielmarke

Berlin/BrüsselDie Verbraucherpreise in der Euro-Zone sind erstmals seit mehr als einem Jahr über die Wunschmarke der EZB von knapp unter zwei Prozent gestiegen. Die Teuerungsrate kletterte in den 19 Ländern der Währungsunion im Juni auf 2,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte und damit eine vorläufige Schätzung bestätigte. Im Mai waren die Preise nur um 1,9 Prozent gestiegen.