 Verbraucherpreise: Inflation im Euro-Raum zieht im Februar leicht an

FrankfurtDie Inflation in der Euro-Zone ist auch im Februar unter dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) geblieben. Die Verbraucherpreise legten um 1,5 Prozent zum Vorjahrsmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer Schnellschätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit diesem Wert gerechnet.