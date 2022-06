Verbraucherpreise: Inflation in den USA steigt im Mai auf 8,6 Prozent

Die Inflation in den USA ist überraschend gestiegen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Mai auf 8,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im April hatte die Inflation noch bei 8,3 Prozent gelegen und war das erste Mal seit August vergangenen Jahres gesunken.