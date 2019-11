Verbraucherpreise Inflation in der Euro-Zone fällt auf Dreijahrestief

Die Teuerung im Euro-Raum hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,7 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Das ist die niedrigste Rate seit November 2016, also seit knapp drei Jahren. Die Statistiker bestätigten damit vorläufige Daten.