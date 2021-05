Verbraucherpreise Inflation in der Eurozone zieht erneut an

Die Inflation in der Eurozone ist erneut gestiegen. Die Verbraucherpreise lagen im April 1,6 Prozent höher als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg laut einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde das Ergebnis der ersten Schätzung bestätigt. Im März hatte die Inflationsrate in den Ländern mit der Eurowährung noch bei 1,3 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im April um 0,6 Prozent.