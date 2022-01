Verbraucherpreise : Inflation in Deutschland: Warten auf die Wende

Die Inflation in Deutschland bleibt auch zum Jahreswechsel hoch. In Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Hessen stiegen die Verbraucherpreise im Dezember zum Vorjahresmonat erneut auf 5,1 bis 5,4 Prozent, wie die Statistischen Landesämter am Donnerstag mitteilten. In Brandenburg verharrte die Quote bei 5,7 Prozent.