Verbraucherpreise: Inflation steigt in Ägypten auf 15,4 Prozent

Die Zentralbank strebt eine Inflationsrate von 13 Prozent plus/minus drei Prozentpunkte an, so dass die Teuerungsrate im September beinahe am oberen Ende des Korridors lag. Im September 2017 hatte die Inflation 32,9 Prozent betragen, nachdem die Regierung Subventionen für Elektrizität und Kraftstoff gekürzt hatte.