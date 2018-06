Verbraucherpreise: Inflationsrate in der Euro-Zone steigt auf 2,0 Prozent

FrankfurtDie Inflationsrate in der Euro-Zone lag im Juni bei 2,0 Prozent. Das gab das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg bekannt. Im Mai waren die Verbraucherpreise in der Euro-Zone um 1,9 Prozent gestiegen. Der Anstieg ist hauptsächlich auf höhere Energiepreise zurückzuführen. Im April lag die Inflationsrate noch bei 1,2 Prozent.