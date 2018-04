Verbraucherpreise März: Inflation steigt wieder leicht an

LuxemburgTrotz massiver Geldspritzen der EZB ist die Inflation in der Euro-Zone im März dieses Jahres nur leicht gestiegen. Die Teuerungsrate stieg im vergangenen Monat auf 1,4 Prozent nach 1,1 Prozent im Februar 2018, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet.