Verbraucherpreise: US-Finanzministerin erwartet 2022 wieder normalere Inflationsraten

Auch die hohen Energiepreise heizen die Teuerung momentan an. Yellen sagte, hier sollte es in den kommenden Monaten aber moderatere Steigerungen geben. In den USA – der weltgrößten Volkswirtschaft – waren die Verbraucherpreise im September um 5,4 Prozent gestiegen - ein größeres Plus gab es zuletzt vor 13 Jahren.