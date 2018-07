Verbraucherpreise: US-Inflationsrate so hoch wie zuletzt im Februar 2012

WashingtonDie Inflation in den USA zieht weiter an und klettert auf den höchsten Stand seit über sechs Jahren. Die Verbraucherpreise legten im Juni um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Experten hatten damit gerechnet, nach einer Inflationsrate von 2,8 Prozent im Mai. „Die US-Inflationsrate erklimmt luftige Höhen“, sagte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der Liechtensteiner VP Bank.