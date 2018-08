Verbraucherpreise US-Inflationsrate verharrt bei 2,9 Prozent

10. August 2018 , aktualisiert 10. August 2018, 16:30 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die Verbraucherpreise in den USA legen weiter zu. Klammert man die schwankenden Preise aus, so ist die Kerninflation so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.