Verbraucherstimmung: Einzelhandel meldet kleines Umsatzplus

Allerdings meldeten nicht alle Branchen mehr Umsatz: So schrumpfte das Geschäft mit Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren um 5,1 Prozent im Vergleich zum Februar 2021. Der in der Corona-Krise schwer gebeutelte Handel mit Textilien, Bekleidung, Schuhe und Lederwaren meldete dagegen ein Plus von 193,1 Prozent.