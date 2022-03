Verdi: Tarifverhandlungen für öffentliche Banken gehen in sechste Runde

„Wir erwarten, dass es jetzt nach neun Monaten in der sechsten Verhandlungsrunden endlich eine Bereitschaft gibt, sich auf faire Verhandlungen einzulassen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck am Mittwoch. In den vergangenen Tagen hatte die Gewerkschaft mit Streiks im Saarland und in Hamburg den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Die Tarifverhandlungen begannen bereits im Sommer 2021.