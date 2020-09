Vereinheitlichung Neuer EU-Aktionsplan soll Kapitalmarktunion vorantreiben

Außerdem will die Kommission Investitionen sowie die Besteuerung von Kapitalerträgen im EU-Ausland vereinfachen. Das Insolvenzrecht soll angeglichen werden. „Es bleibt viel zu tun, und nun ist es an der Zeit, die Anstrengungen zu verstärken“, betont die Brüsseler Behörde in dem Entwurf. „Die in diesem Aktionsplan angekündigten Maßnahmen werden das EU-Finanzsystem weiter verändern und zur Bewältigung der bevorstehenden politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen beitragen.“