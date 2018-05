Vereinte Nationen: UN-Bericht prognostiziert weltweites Wirtschaftswachstum von 3 Prozent

New YorkDie Vereinten Nationen rechnen in diesem und im nächsten Jahr mit einem weltweiten Wirtschaftswachstum von jeweils mehr als drei Prozent. Sie warnten jedoch gleichzeitig vor wachsenden Risiken, die einen Schock für Investitionen und Handel bedeuten könnten. In diesem Fall könnte das Wachstum 2019 auf 1,8 Prozent fallen.