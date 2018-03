Vergleichsportale: Warum ein Kredit mit Minuszinsen gefährlich sein könnte

Die Kreditvermittler sind jedoch nicht ohne Grund großzügig: Die Angebote sind Marketinginstrumente, um neue Kunden zu gewinnen. Die relevanten Kundendaten erhält das jeweilige Portal schon beim Kreditantrag, selbst wenn das Darlehen zu dem Negativzins gar nicht gewährt wird. Die jungen Wilden sind in Sphären unterwegs, in denen die etablierten Banken nicht mithalten können. Die günstigsten Angebote für 1000 Euro Kredit für ein Jahr liegen bei etwa plus zwei Prozent.