Vergütungssystem: Schweizer Großbank UBS will noch mehr Geld von Ultrareichen einsammeln

Für den UBS-Berater in China habe es bislang aber keinen finanziellen Anreiz gegeben, den Kunden an die USA zu verweisen. „Die so genannten Referrals möchten wir nun belohnen“, erklärt Stadler. Wie diese Belohnung konkret aussieht, möchte der Manager aber noch nicht verraten. „Wir feilen noch an dem neuen Vergütungssystem.“