Verkauf der HSH Nordbank: Hamburger Bürgerschaft genehmigt Drei-Milliarden-Kredit wegen HSH

BerlinDas Landesparlament in Hamburg hat grünes Licht für Kredite über 2,95 Milliarden Euro rund um den Verkauf der HSH Nordbank gegeben. Die Bürgerschaft genehmigte dazu am Mittwoch eine Kreditermächtigung, damit die Hansestadt Verpflichtungen aus der Garantie für die Landesbank aus dem Kernhaushalt bedienen kann. Hamburg und Schleswig-Holstein hatten Ende Februar die Veräußerung ihrer Landesbank HSH auf Druck der EU für eine Milliarde Euro an ein Konsortium um die Finanzinvestoren Cerberus und J.C.Flowers besiegelt.