Verkauf Italienischer Bank: Monte Paschi lagert faule Kredite in Milliardenhöhe aus

Auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung stimmten die Anteilseigner zu, den Anteil ausfallgefährdeter Kredite auf 4,3 Prozent der Gesamtkreditvergabe zu senken. Das wird möglich, indem 8,1 Milliarden Euro an wertgeminderten Darlehen an die staatliche „Bad Bank“ Amco übertragen werden – zusammen mit anderen Bilanzposten, darunter 1,1 Milliarden Euro an Kapital.