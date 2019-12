Verkauf Swiss Re stößt Versicherer ReAssure in Milliarden-Deal ab

Im zweiten Anlauf gelingt dem Schweizer Rückversicherer Swiss Re der Verkauf der Tochtergesellschaft ReAssure. Der Lebensversicherer geht für insgesamt 3,25 Milliarden Pfund in bar und Aktien an die britische Phoenix Group, wie Swiss Re am Freitag mitteilte. Beim Preis musste der Konzern damit keine Zugeständnisse machen.