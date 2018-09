Verlängerung: Britischer Notenbankchef Carney bleibt wegen Brexit bis 2020

LondonDer britische Notenbankchef Mark Carney bleibt bis Ende Januar 2020 im Amt. Das kündigte das Finanzministerium in London am Dienstag an. Carney sicherte dem Ministerium in einem Brief zu, er werde alles tun, um den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erfolgreich zu gestalten. Premierministerin Theresa May erklärte über einen Sprecher, sie sei zufrieden mit Carneys Arbeit.